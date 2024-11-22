Российские войска разгромили лучшие части украинской армии и провалили кампанию Киева на 2025 год. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов, чье выступление было опубликовано на телеграм-канале Минобороны.
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