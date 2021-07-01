Путин о мировом заговоре, третьей мировой войне и едином русском народе

Спички - не игрушкаПолитикаПутин о мировом заговоре, третьей мировой войне и едином русском народе В каждой прямой линии Владимира Путина критики находят к чему прицепиться — в этот раз главным поводом стало качество связи.Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАн ШХБезопасно для группы риска? Хронология событий в семье: 1. В феврале короной заболевает двоюродная сестра, с поражением лёгких, с госпитализацией, но её родители, проживающие с ней не заражаются! 2. По настоятельной рекомендации дядя с тётей делают прививку Спутником, вторая прививка была сделана 5 июня на дому, ради этого даже на квартиру приехали. После чего они уезжают в деревню, подальше с г. Липецка. 3. Тётя на огороде накалывает ногу, которая начинает гноиться. 11 июня она одним днём едет в Липецк, где ей хирург всё промывает и бинтует. 4. 19 июня ей становится плохо, прибывшая скорая фиксирует низкий уровень кислорода в крови, у дяди тоже. На следующий день их госпитализируют, у тёти 65% поражения лёгких, у дяди 15. 5. 30.06.21 тётя умирает, а дядя начинает кашлять кровью. Мрги переполнены, со слов санитара морга все умершие от ковид ранее привиты. В тот день в Липецке умерло 7 человек. У тёти был сахарный диабет, гипертония, лишний вес. У дяди ишемия сердца, аритмия, астма. Дай бог ему сил выжить! Выводы делайте сами . А вот выдержка из инструкции: Инструкция подготовлена на основании ограниченного объёма клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных. Применение препарата возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном порядкеStrannik WeidА до прививки они были совершенно здоровы? Можете дать статистику привитых и умерших? Желательно подлинную а не из головы.Ан ШХя же писал про букет болячек у них, но это прививочников не остановило и по факту они явились убийцами!!!!! Нахрена загонять в этот смертельный эксперимент и тех кто сами через раз дышат???!!! НЕТ, задача ВКОЛОТЬ ЖИЖУ ВСЕМ, в любом случае выигрыш, если не остановят вирус, так избавятся от инвалидов и пенсионеров, деньги то не пахнут!!!! Статистику вам привитых и умерших?! Вы в своём уме, кто вам это скажет?!!!! Такие данные под грифом совершенно секретно!!! Блин, вы как с Луны свалились, божий одуванчик...Strannik WeidБредите? При чем здесь прививочники? Люди имея букет заболеваний, идут вначале к врачу. Узнать противопоказание. Плюс к этому, ни одна Вакцина не даёт моментального результата. У них между двух прививок было время, где они могли заразится. Отсюда вполне возможно и пошло. Все нужно делать во время, а не тянуть до последнего. Тем более у них был постоянный контакт с больным. А инкубационный период у Ковида не один день. Убийцы такие как Вы орущие всякие бредни от 5G до чипов и рогов на головахКомментировать
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