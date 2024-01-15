Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 3-й тур. Непомнящий сыграет с Видитом, Дин Лижэнь против Гукеша и другие партии

Tata Steel Chess Вейк-ан-Зее, Нидерланды 3-й тур Начало партий – 16:15 по московскому времени Макс Вармердам (Нидерланды) – Алиреза Фируджа (Франция) Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Йорден ван Форест (Нидерланды) Сантош Видит (Индия) – Ян Непомнящий (Россия) Александр Донченко (Германия) – Аниш Гири (Нидерланды) Гукеш Доммараджу (Индия) – Дин Лижэнь (Китай) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Вэй И (Китай) Пархам Магсудлу (Иран) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) Турнирное положение: Фируджа – 2, Гукеш, Непомнящий, Гири – по 1,5, Видит, Абдусатторов, Дин Лижэнь, Прагнанандха, Вэй И, Вармердам – по 1, Цзюй Вэньцзюнь, Магсудлу, Донченко – по 0,5, ван Форест – 0.
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