Россия увеличила производство безалкогольных напитков: рост почти на 10%

Производство безалкогольных напитков в России демонстрирует уверенный рост: за январь-февраль 2025 года было выпущено 126,7 млн декалитров продукции — это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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