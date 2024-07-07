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Фанаты сборной Германии потребовали переигровки матча с Испанией

Фанаты сборной Германии потребовали переигровки матча с Испанией

Более 300 тысяч немецких футбольных болельщиков подписали петицию с призывов переиграть матч четвертьфинала Евро-2024 между сборными Испании и Германии, завершившийся победой испанцев в овертайме со счетом 2:1.

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