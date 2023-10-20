Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Семья превратила бывший деревенский магазин в уютный дом. Как он выглядит сейчас

Семья превратила бывший деревенский магазин в уютный дом. Как он выглядит сейчас

У этого приземистого неприметного здания очень интересная судьба. Его построили еще в 19 веке. Долгие годы здесь располагался деревенский магазин, а последние несколько лет тут работала антикварная лавка.

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Комментарии
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Алина Белова
Молодцы.  Дизайн  по вкусу.  Мне  всё  очень  нравится, возвращает  в детство, когда  приезжала  в  гости  в село к  бабушке.
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