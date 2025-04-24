Управляющие компании обяжут обеспечить проезд экстренных служб к домам

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Сергей Колунов, предложил обязать управляющие компании следить за свободным проездом экстренных служб в многоквартирных домах, чтобы избежать трагических последствий, как в недавнем происшествии в Подмосковье.