Мазут не приговор для моря: ученые РФ создали уникальный прибор для очистки

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) в сотрудничестве с компанией «Южморгеология» (холдинг Росгеология) разработали уникальное устройство для эффективного сбора нефти и нефтепродуктов с морского дна.
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