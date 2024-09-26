«На площадку приходили медсестры»: Стоянов — о борьбе Мадянова с недугом

Тяжело больной актер не позволял себе грустить или думать о плохом. Роман Мадянов Ekaterina Tsvetkova/Russian LookСмерть Романа Мадянова стала полной неожиданностью даже для тех его друзей, кто был в курсе проблем актера со здоровьем.
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