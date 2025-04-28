Компании получают миллионы из бюджета на разработку "чудо-препаратов"

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Не так давно СМИ облетела громкая новость, мол, в России создан препарат от рака, который не имеет аналогов в мире, а плохие чиновники попытались наказать компанию-разработчика через суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии