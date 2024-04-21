Пресс о Зернове: «Наслаждаемся его игрой. Когда он получает шайбу, от него всегда исходит угроза. Он может принять хладнокровное решение в сложных моментах»

– Близкая игра. Хорошая игра против хорошей команды. Думаю, что вся серия будет такой. – Как «Локомотив» изменился в атаке по сравнению с первой игрой? – Сильно ничего такого не изменили, но добавили в каких-то мелочах.
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