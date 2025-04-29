ФНС расширила полномочия налоговой ХМАО по взысканию долгов

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число 10 пилотных регионов, получивших от Федеральной налоговой службы право самостоятельно направлять материалы в суд для взыскания крупной задолженности, включая субсидиарную и долги взаимозависимых лиц.
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