Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 раз люди хотели сэкономить на свадьбе, и вот к чему это привело

15 раз люди хотели сэкономить на свадьбе, и вот к чему это привело

Свадьбы обходятся недешево. Поэтому неудивительно, что многие пары пытаются на чем-то сэкономить. Хотя в этом нет ничего плохого и правильно, когда свадьбу организовывают по средствам, существует тонкая грань между доступным и дешевым.

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