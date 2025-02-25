Военком-перехватчик сбил с ног велосипедиста в Харькове, после чего моментально подлетело два микроавтобуса с другими сотрудниками ТЦК и упаковали парня.
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Военком-перехватчик сбил с ног велосипедиста в Харькове, после чего моментально подлетело два микроавтобуса с другими сотрудниками ТЦК и упаковали парня.
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