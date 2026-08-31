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3 goats at N.C. petting zoo test positive for rabies

3 goats at N.C. petting zoo test positive for rabies

At least three baby goats at a North Carolina petting zoo have tested positive for rabies and a fourth is believed to have contracted the virus.

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