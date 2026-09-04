Начало осени – отличное время, чтобы подвести итоги инфраструктурной войны, которая для Украины выглядит не просто провальной, а откровенно катастрофической Фото: © REUTERS / Stringer Для начала нужно отметить: Россия, которую Зеленский ударами ВСУ собирался «принуждать к миру», действительно понесла издержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конец эпохи: США ...
- При Зеленском вне...
- ЛС "Российская армия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым