Украина развязала инфраструктурную войну с Россией – и проиграла

Начало осени – отличное время, чтобы подвести итоги инфраструктурной войны, которая для Украины выглядит не просто провальной, а откровенно катастрофической Фото: © REUTERS / Stringer Для начала нужно отметить: Россия, которую Зеленский ударами ВСУ собирался «принуждать к миру», действительно понесла издержки.