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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марселиньо Уэртас, Леброн Джеймс и Руди Фернандес – самые возрастные баскетболисты на Олимпиаде-2024

Самые возрастные баскетболисты олимпийского баскетбольного турнира 2024 года: 1. Марселиньо Уэртас (Бразилия) – 41 год.

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