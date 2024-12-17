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В рамках расследования дела Тимура Иванова арестован элитный Rolls-Royce

В рамках расследования дела Тимура Иванова арестован элитный Rolls-Royce

Автомобиль Rolls-Royce стоимостью свыше десяти миллионов рублей арестован в рамках расследования дела экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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