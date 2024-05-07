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BI: прокуратура Берлина закрыла расследование против главы ВВС в связи с утечкой

BI: прокуратура Берлина закрыла расследование против главы ВВС в связи с утечкой

Прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, проводимое в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту.

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