Нетаньяху в преддверии выборов обвинили в гибели 1200 израильтян

REUTERS/Ohad Zwigenberg В Израиле гремит новый скандал – старейшая газета страны обвинила премьера Биньямина Нетаньяху в том, что он заранее знал о масштабной атаке 7 октября.
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