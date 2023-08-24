Как был уничтожен бизнес-джет Пригожина? Разбираем все версии

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях. Автор фото, Anadolu Agency О статье Автор, Павел Аксенов Должность, Русская служба Би-би-си Особенность катастрофы самолета Евгения Пригожина в том, что в этом событии есть очень большая политическая составляющая — владелец ЧВК «Вагнер» и его соратники были вовлечены, как считает, наверное, большинство комментаторов, в конфликт с президентом России Владимиром Путиным, и поэтому версии о неисправности самолета или ошибке пилотов ими почти не рассматриваются.