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ГТРК Татарстан

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В Челнах воины-афганцы отвезут шиномонтажный комплекс бойцам СВО

В Челнах воины-афганцы отвезут шиномонтажный комплекс бойцам СВО

По случаю 35-летия вывода советских войск из Афганистана участники боевых действий не только почтили память своих погибших товарищей, но также решили оказать поддержку военнослужащим, участвующим в текущей специальной военной операции.

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