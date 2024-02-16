В Челнах воины-афганцы отвезут шиномонтажный комплекс бойцам СВО

По случаю 35-летия вывода советских войск из Афганистана участники боевых действий не только почтили память своих погибших товарищей, но также решили оказать поддержку военнослужащим, участвующим в текущей специальной военной операции.
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