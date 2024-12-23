Аналитик: идею Трампа касательно двух полов реализовать на практике будет сложно

Взгляды избранного президента США Дональда Трампа на гендерную политику заслуживают похвалы, но реализовать их на практике в современном американском обществе будет очень сложно, спрогнозировал в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
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