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В Воронеже нашли похищенную с детской площадки девочку.

В Воронеже нашли похищенную с детской площадки девочку.

Выяснилось, что ребёнка украл собственный отец.В столице Воронежской области была найдена девочка, которую похитили с детской площадки.

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