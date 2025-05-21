Александр Беглов: в Санкт-Петербурге восстановят 18 детских лагерей

Все они были построены еще в советское время Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что городское правительство собирается восстановить 18 детских лагерей, которые были построены еще во времена СССР.
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