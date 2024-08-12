США отправляют подводную лодку на Ближний Восток

Соединенные Штаты публично объявили о развертывании атомной подводной лодки на Ближнем Востоке. Это довольно необычный шаг, потому что Пентагон обычно не раскрывает местонахождение своих войск и тем более своих подводных лодок, отмечают западные СМИ.