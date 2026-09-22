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Царьград

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Трамп выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке через несколько часов

Трамп выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке через несколько часов

Сотни журналистов собрались у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Они ожидают выступления президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее.

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