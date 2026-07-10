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Предательство первого мужа и обман со второй квартирой: как звезда «Пиратов XX века» Наталья Хорохорина осталась в коммуналке с ребенком

Предательство первого мужа и обман со второй квартирой: как звезда «Пиратов XX века» Наталья Хорохорина осталась в коммуналке с ребенком

Зрители привыкли видеть Наталью Хорохорину улыбчивой и светлой. Ее роли — будь то буфетчица Маша из легендарного советского боевика «Пираты XX века», собравшего у экранов 90 миллионов зрителей, или искренняя почтальон Вера из «Белых рос» — всегда излучали доброту.

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