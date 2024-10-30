Украинский дрон-камикадзе долетел до Чечни – но это не главное

евгений никитин

Все дроны запущенные по Москве и другим удаленным регионам это запуски с ближайших территорий. Если пользователи Ютуба были бы внимательно, то заметили бы такую простую вещь. Все съемки ударов БПЛА сделаны якобы случайными очевидцами. То гражданину не спалось и поэтому он находился на крыше своей пятиэтажки и случайно включил камеру на телефоне в момент прилета БПЛА по туапсинскому НПЗ. В районе Дагомыса в 07:00 отдыхающие в количестве до 10 человек снимали работу нашей ПВО (реальный пуск ракет по БПЛА). На кадрах отчетливо слышно как один мужчина указывал в даль откуда летит аппарат. Это тоже случайность? А может случайно не попали в огромные емкости с бензином в Адлере, а попали в единственную емкость с дизельным топливом? И так во многом. А вот совсем недавно в том же Ютубе был ролик о том, как егеря поймали (не ФСБ или МВД, а именно егеря) трех лиц на автомобиле повышенной проходимости в багажнике которого было много "птичек", а рядом развернута станция наведения или спутниковое оборудование (тип не могу сказать не специалист).