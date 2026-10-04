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Аргументы и Факты

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Российский боец 2,5 недели выхаживал раненого товарища прямо на передовой

Российский боец 2,5 недели выхаживал раненого товарища прямо на передовой

Ефрейтор мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» Дмитрий Антонов около двух с половиной недель заботился о сослуживце с осколочным ранением спины.

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