$9.6 Billion in Southeast Asian Upstream Assets Are for Sale Through 2027

Southeast Asia's upstream merger and acquisition (M&A) conversation has moved from which international oil companies (IOCs) are leaving to who is buying their way in.
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