Собянин рассказал о разделе «Мои госпитализации» в электронной медкарте

Москвичи обратились к новому разделу более 2,6 млн раз Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале рассказал о новом разделе электронной медкарты «Мои госпитализации», которым горожане воспользовались уже более 2,6 млн раз.
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