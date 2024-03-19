Собянин рассказал о разделе «Мои госпитализации» в электронной медкарте

Москвичи обратились к новому разделу более 2,6 млн раз Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале рассказал о новом разделе электронной медкарты «Мои госпитализации», которым горожане воспользовались уже более 2,6 млн раз.