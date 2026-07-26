Разгром дебютанта РПЛ ещё сильнее вдохновил ветеранов «Спартака»: палят из всех орудий по-чемпионски. Не рановато?

«Я прогнозировал победу «Спартака» над «Родиной» со счетом 2:0 или 3:1, а выиграли - 3:0, что в принципе рядом, - прокомментировал разгром красно-белыми дебютанта РПЛ «Родины» (3:0) в матче 1-го тура чемпионата России бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.