У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон диагностировано раковое заболевание

Супруга наследника британского престола принца Уильяма проходит курс химиотерапии.Принцесса Уэльская в видеообращении, распространенном Кенстингтонским двороцом, сообщила о выявленном у нее раковом заболевании.
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