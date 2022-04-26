Администрацию Кемского района с трудом заставили убрать свалку

Местные власти долго не убирали мусор около здания бывшей поликлиники и пытались обжаловать решение суда Жители Кеми обратились с жалобой в природоохранную прокуратуру и попросили разобраться со свалкой на месте бывшей городской поликлиники.
Местные власти долго не убирали мусор около здания бывшей поликлиники и пытались обжаловать решение суда Жители Кеми обратились с жалобой в природоохранную прокуратуру и попросили разобраться со свалкой на месте бывшей городской поликлиники.
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