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Администрацию Кемского района с трудом заставили убрать свалку

Администрацию Кемского района с трудом заставили убрать свалку

Местные власти долго не убирали мусор около здания бывшей поликлиники и пытались обжаловать решение суда Жители Кеми обратились с жалобой в природоохранную прокуратуру и попросили разобраться со свалкой на месте бывшей городской поликлиники.

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