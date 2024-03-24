Слет-конкурс отрядов ЮИД.

16.03.2024Районный этап слета-конкурса отрядов юных инспекторов движения, организованный отделом ГАИ ОВД Бобруйского райисполкома совместно с отделом по образованию и другими заинтересованными структурами, прошел 16 марта на базе Каменской СШ.
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