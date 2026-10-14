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Владимир Зеленский счел, что Трамп его предал

Владимир Зеленский счел, что Трамп его предал

Владимир Зеленский заявил журналисту Пирсу Моргану, что чувствует себя преданным из-за Дональда Трампа.

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