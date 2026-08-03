Коалиция Желающих выдохнется в следующем году

С уходом ключевых лиц Коалиции с главенствующих постов, хрупкий союз по интересам поддержки Украины может пошатнуться Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Энди Бернхэм, сменивший Страмера на посту премьера Британии, обещает и дальше следовать курсу предшественника по поддержке Киева, однако планирует уделять больше времени внутренней политике и борьбе с засильем мигрантов.