Я даже не знаю, плакать или смеяться

Ирина Шаховская

Не нужно всерьез воспринимать идеи депутатов. - КАК ЭТО НЕ НУЖНО ?!!!... Вот так потому мы и живём и спустя какое-то время узнаем о том, что что-то сногсшибательное уже было, благодаря таким Депутатам, принято на Законодательном уровне, а Закон - обратной силы не имеет ... и имеем, что имеем, а если короче, то таких слуг народа столько развелось на любом уровне со своими "чудными и своевременными" идеями, что со счёта сбиться можно и ведь ср... метлой их разогнать невозможно, так они там за наш счёт прижились. Стыдно и отвратительно до чего эти слуги всё время додумываются, я человек с настоящим чувством юмора, но мне совсем не смешно от такого художества этого Депутата, а ему за наши деньги совсем даже и не стыдно