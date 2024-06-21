Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • ММ
    Обыкновенный сексуальный маньяк с религиозным уклоном и нереализованными сексуальными потребностями. Все  его псевдоп...Я даже не знаю, п...
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Я даже не знаю, плакать или смеяться

Я даже не знаю, плакать или смеяться

Тут господин Милонов в очередной раз отличился. На этот раз он заявил следушее: Нужно взять весь товар из магазинов для взрослых, погрузить на бомбардировщики и сбросить на военных из соседней страны.

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Комментарии
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Ирина Шаховская
очень верный вывод !!!!
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27 мин.
Ирина Шаховская
Не нужно всерьез воспринимать идеи депутатов.  -  КАК ЭТО НЕ НУЖНО ?!!!...  Вот так потому мы и живём и спустя какое-то время узнаем о том, что что-то сногсшибательное уже было, благодаря таким Депутатам, принято на Законодательном уровне, а Закон - обратной силы не имеет ...  и имеем, что имеем, а если короче, то таких слуг народа столько развелось на любом уровне со своими &quot;чудными и своевременными&quot; идеями, что со счёта сбиться можно и ведь ср... метлой их разогнать невозможно, так они там за наш счёт прижились. Стыдно и отвратительно до чего эти слуги всё время додумываются, я человек с настоящим чувством юмора, но мне совсем не смешно от такого художества этого Депутата, а ему за наши деньги совсем даже и не стыдно
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14 мин.
М
ММ
Обыкновенный сексуальный маньяк с религиозным уклоном и нереализованными сексуальными потребностями. Все  его псевдопатриотические деяния этим и объясняются. Даже поездки на фронт!
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9 мин.

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