Супруга исполнителя не скрывает своей неприязни к его новому образу. Стас Михайлов с женой. соцсетиОбъявление о разводе одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса семьи Михайловых застало буквально врасплох поклонниц сладкоголосого исполнителя.