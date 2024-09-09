Более трети россиян считают, что зеленый цвет повышает продуктивность

Более трети (34%) россиян считают, что зеленый цвет повышает продуктивность. Еще 28% опрошенных предпочитают работать в интерьерах сине-голубых тонов, 12% по душе оранжевая палитра, 11% выбирают фиолетовую, 10% красную и 5% желтую.
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