Более трети россиян считают, что зеленый цвет повышает продуктивность

Более трети (34%) россиян считают, что зеленый цвет повышает продуктивность. Еще 28% опрошенных предпочитают работать в интерьерах сине-голубых тонов, 12% по душе оранжевая палитра, 11% выбирают фиолетовую, 10% красную и 5% желтую.