10 татуировок которые считаются опасными

Геннадий Исаков

Когда клеймят скот, это понятно. Понятно, когда наколка на уголовнике или дикаре, это знаки в клане. Но когда на улицах встречаются в наколках, понимаешь, или воры, бандиты, или идиоты недоразвитые. И удивляешься, почему то их всё больше, воров, бандитов и идиотов. И, наконец, когда по телевизору показывают наколотых, как нормальных людей, становится понятно - общество явно деградирует и опускается. Ниже только скот.