В последнее время татуировка превратилась в обычный атрибут современного человека. Между тем безобидное на первый взгляд украшение может реально привести к серьезны неприятностям.
10 татуировок которые считаются опасными
Комментарии
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Геннадий Исаков
Когда клеймят скот, это понятно. Понятно, когда наколка на уголовнике или дикаре, это знаки в клане. Но когда на улицах встречаются в наколках, понимаешь, или воры, бандиты, или идиоты недоразвитые. И удивляешься, почему то их всё больше, воров, бандитов и идиотов. И, наконец, когда по телевизору показывают наколотых, как нормальных людей, становится понятно - общество явно деградирует и опускается. Ниже только скот.
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2 час.
Evgenija Palette
Однако, СКОЛЬКО ДУРАКОВ! Диву даешься... Особенно невозможно принять эту дурь у детей ( у школьников и студентов)... Бросили их на произвол судьбы ( в 90-х)... Все ринулись в юристы-экономисты... В криминал и в психологи (без базового образования, купив справку в переходе о курсах психологов ( в течение з-х месяцев)...
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2 час.
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