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10 татуировок которые считаются опасными

10 татуировок которые считаются опасными

В последнее время татуировка превратилась в обычный атрибут современного человека. Между тем безобидное на первый взгляд украшение может реально привести к серьезны неприятностям.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Когда клеймят скот, это понятно. Понятно, когда наколка на уголовнике или дикаре, это знаки в клане. Но когда на улицах встречаются в наколках, понимаешь, или воры, бандиты,  или идиоты недоразвитые. И удивляешься,  почему то их всё больше, воров, бандитов и идиотов. И, наконец,   когда по телевизору показывают наколотых, как нормальных людей, становится понятно - общество явно деградирует и опускается.  Ниже только скот.
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2 час.
Evgenija Palette
Однако, СКОЛЬКО ДУРАКОВ! Диву даешься... Особенно невозможно принять эту дурь у детей ( у школьников и студентов)...  Бросили их на произвол судьбы ( в 90-х)... Все ринулись в юристы-экономисты... В криминал и в психологи (без базового образования, купив справку в переходе о курсах психологов ( в течение з-х месяцев)...
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2 час.

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