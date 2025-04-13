Сибига: мир поддерживает принципиальный подход Украины к завершению конфликта

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам Анталийского дипломатического форума в Турции заявил, что в мире понимают, что конфликт Москвы и Киева должен закончиться на "справедливых условиях".
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