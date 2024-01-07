Источник РБК: «Троицу» Андрея Рублева непрофессионально подготовили для переезда в храм Христа Спасителя

Источник РБК, знакомый с процедурой подготовки и перевозки иконы из Троице-Сергиевой лавры в храм Христа Спасителя, заявил, что процесс был проведен неправильно, а в храме икона выставлена не в специальной герметичной капсуле, а соприкасается с окружающей средой, что является для нее губительнымПоявились фото подготовки иконы «Троицы» Андрея Рублева к размещению в храме Христа Спасителя.