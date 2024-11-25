Люди на Украине нервничают из-за удара баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, рассказал телеканалу CNN бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба рассказал о реакции украинцев на удар «Орешником»
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Сергей Плугарев
Украинцы нервничают? На западе вообще обосрались!
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9 час.
Михаил Гринжук
Что хохлоебы запекло.Еще не не так завижите за мирных жителей. На собственной жопе фашисты узнаете как задыхать в подвале. На этот раз добьем чтоб фашистов не осталось
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6 час.
LiapaNNZ Фамилия
Скаклы слишком тупы чтобы нервничать. Беспокоиться о недоплате да. Дайте грошей и они успокоятся. За гроши они даже упокоятся самостоятельно, и убьются и закопаются...
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6 час.
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