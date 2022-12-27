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Щербакова, Большунов, Медведев и Рублев получат премию «Серебряная лань» как лучшие спортсмены-2022 по версии журналистов, Вяльбе – лучший тренер

Федерация спортивных журналистов России назвала лауреатов премии «Серебряная лань-2022» в категории лучшие спортсмены, тренер и команда.

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