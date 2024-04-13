Ubisoft начала отбирать The Crew у покупателей вслед за отключением серверов гоноч...

Ubisoft начала отбирать The Crew у покупателей вслед за отключением серверов гоночной аркадыПосле окончательного закрытия серверов первой The Crew в конце марта этого года, теперь, похоже, Ubisoft решила удалить игру непосредственно из библиотек ПК пользователей и отзывает у них лицензию.
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