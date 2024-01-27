Простым тестом на ходьбу научились предсказывать риск переломов: что делать

Простой тест на ходьбу может предсказывать риск переломов у пожилых людей. Ученые из Института медицинских исследований Гарвана обнаружили, что трудности при ходьбе на один километр могут повысить риск переломов в следующие пять лет.
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