Резолюция по войне в Газе отправила США в дипломатическую изоляцию: бумеранг вернулся

Только 12 стран присоединились к Вашингтону и Израилю при голосовании по предложенной Иорданией резолюции о ситуации в секторе Газа, которая подавляющим числом голосов была принята Генеральной ассамблеей ООН.
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