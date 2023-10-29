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Резолюция по войне в Газе отправила США в дипломатическую изоляцию: бумеранг вернулся

Резолюция по войне в Газе отправила США в дипломатическую изоляцию: бумеранг вернулся

Только 12 стран присоединились к Вашингтону и Израилю при голосовании по предложенной Иорданией резолюции о ситуации в секторе Газа, которая подавляющим числом голосов была принята Генеральной ассамблеей ООН.

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