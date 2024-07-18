Супруга Познера опровергла его госпитализацию с онкологией

Как сообщает телеграм-канал RT, супруга журналиста, телеведущего и писателя Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла распространенную рядом СМИ информацию о том, что он был доставлен в больницу в связи с онкологическим заболеванием .
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